Covid-19 : l’Île-de-France prochainement reconfinée ?

C’est l’une des solutions qui pourrait être choisie par le gouvernement. Pour tenter de freiner l’épidémie de Covid-19 qui touche fortement l’Île-de-France, le Premier ministre Jean Castex envisage d’y instaurer un confinement. "Son entourage, néanmoins, me précise que la décision n’est pas prise mais c’est clairement une tendance qui se dégage", confie le journaliste de France Télévisions Guillaume Daret.

Réussir à faire accepter la décision

Le gouvernement multiplie les concertations avec des professionnels de santé pour définir quel serait le dispositif le plus adapté pour freiner la propagation du virus en Île-de-France et venir en aide aux hôpitaux. Le président de la République Emmanuel Macron s’est notamment entretenu avec des médecins réanimateurs mardi 16 mars. "En matière de communication, il est aussi important pour le gouvernement de bien montrer que, si confinement il devait y avoir en Île-de-France, il aura tout tenté jusqu’au bout pour l’éviter. Et ce, pour le rendre le plus acceptable psychologiquement", explique Guillaume Daret.