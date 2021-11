Covid-19 : les rassemblements festifs font grimper le taux d’incidence des plus de 65 ans

Retrouver la vie d’avant le Covid. Celle des parquets de danse, des clubs de troisième âge, ou des terrains de pétanque. Un bonheur pour les retraités. Mais ces rassemblement inquiète alors que le taux d’incidence des plus de 65 ans s’envole dans certains départements.

Au club de bridge, à Nantes les joueurs savourent leurs retrouvailles, mais avec précaution. "On a passé plus d’un an à jouer sur internet (...) le bridge c’est un jeu de contact", témoigne un passionné, qui a dû montrer son pass sanitaire et se masquer avant d’entrer.

Relâchement des gestes barrière

Mais tout le monde n’est pas aussi prudent. L’agence de santé des Pays de la Loire recense des rassemblements avec un relâchement des gestes barrière et alerte sur des taux d’incidence inquiétants chez les plus de 65 ans : 198 pour 100 000 habitants en Vendée, soit deux fois plus que pour l’ensemble de la population, 192 en Maine-et-Loire et 180 dans la Sarthe. Dans la Creuse, les autorités constatent des contaminations lors de thés dansants, bals, soirées d’anniversaire ou repas collectifs. Le taux d’incidence chez 60-69 ans y dépasse les 200. Le risque de ces rassemblements : oublier les gestes barrière. Car si le vaccin protège bien contre les formes graves de la maladie, il n’élimine pas le risque de transmission du virus.