Covid-19 : les Français sont-ils prêts pour un troisième confinement ?

Dimanche 24 janvier, l'exécutif n'écarte pas l'hypothèse d'un troisième confinement. L'épidémie de coronavirus poursuit sa progression et de nouveaux variants se propagent sur le territoire. Selon le porte-parole du gouvernement, la situation est préoccupante et pourrait donner lieu à de nouvelles mesures. "Par principe, tous les scénarii sont sur la table. Il n'y a pas encore de décisions prises et les prochains jours seront décisifs", a affirmé Gabriel Attal sur le plateau de Dimanche en politique.

De nombreux Français sont résignés

Sur un marché de Cahors (Lot), les personnes rencontrées par les équipes de France 3 ne cachent pas leur résignation à l'idée de se reconfiner. "Je prie pour que les écoles restent ouvertes, c'est tout ce que je peux dire", sourit une femme. "Les chiffres sont là, ils sont inquiétants, et je crois qu'il faut mieux être prudents tant qu'on n'a pas de vaccins pour tout le monde", concède un autre badaud.

Le JT

Les autres sujets du JT