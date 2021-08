Covid-19 : la Martinique se vide de ses touristes, invités à rentrer chez eux

En plein cœur du mois d’août, la Martinique se vide petit à petit de ses touristes. Une famille qui devait séjourner trois semaines sur l’île a finalement décidé d’écourter ses vacances à l’annonce du retour du confinement. "On était là depuis six jours, mais on est obligés de retourner en métropole. On a fait le pass sanitaire pour pouvoir venir, et maintenant, il ne nous sert à rien, ce n’est pas sérieux", s’agace le père. Pour d’autres voyageurs, les vacances devaient se terminer mercredi 11 août. Ils sont soulagés d’avoir pu échapper au confinement.

Des soignants envoyés en renfort

D’autres touristes encore ont choisi de rester, à l’image d’une famille de la région parisienne, en Martinique jusqu’au 21 août. Ils ne comprennent pas qu’on les ait laissés venir pour les enfermer et vont donc passer leurs vacances dans le huis clos de leur hôtel, très loin de la carte postale tant attendue. "La situation sanitaire est extrêmement tendue sur l’île, où le variant Delta représente 40% des contaminations. Le taux d’incidence à Fort-de-France dépasse les 1 100 cas pour 100 000 habitants. Pour les autorités, la quatrième vague est bel et bien là", rapporte la journaliste Margaux Subra-Gomez, en direct sur place. Pour y faire face, 150 soignants sont arrivés de métropole.