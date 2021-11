Covid-19 : la France s'en sort mieux que ses voisins

Comment expliquer la bonne situation de la France en comparaison des autres pays européens ? À titre de comparaison, la France s'en sort mieux que l'Allemagne et beaucoup mieux que les Pays-Bas par rapport au taux d'incidence. Parmi les explications pour expliquer ce résultat, la couverture vaccinale. "Si on regarde la couverture vaccinale en Allemagne, elle est seulement de 69%, alors qu'elle est de 76% en France", explique Damien Mascret. Pourtant, les Pays-Bas sont également au même niveau que la France.

Des mesures plus strictes en France



La différence entre les Pays-Bas et la France concerne les mesures restrictives de santé, dont les gestes barrières. "Au Pays-Bas, c'est très faible, en Allemagne, c'est moyen, en France, on le vit tous les jours, c'est très fort. Les mesures gouvernementales et la vaccination nous protègent", ajoute le journaliste France Télévisions. Cette bulle de protection va probablement se renforcer avec la troisième dose de vaccin et la continuité des gestes barrières en France.