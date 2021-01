Covid-19 : en Allemagne, "le pire reste à venir" selon Angela Merkel

La chancelière allemande Angela Merkel a annoncé que le confinement serait prolongé en Allemagne jusqu’au 31 janvier et a prévenu que "le plus dur était à venir", dimanche 10 janvier. "Le record de décès a été battu, plus de 1000 en un jour, la semaine dernière", explique Laurent Desbonnets en direct de Berlin. Proportionnellement à sa population, l’Allemagne enregistre deux fois plus de décès que la France et l’Italie, et la vague actuelle est jugée pire que celle du mois de mars.

Le pays à cours de doses de vaccins

Beaucoup d’hôpitaux allemands disent manquer de personnels. "Si l’Allemagne s’en est bien sorti lors de la première vague, elle a tardé à reconfiner", ajoute le journaliste. Les écoles et les commerces non-essentiels sont fermés. Le pays a néanmoins réussi à vacciner déjà 500 000 personnes, "mais le pays se retrouve déjà presque à cours de doses", conclut le correspondant.