Covid-19 : dans quel état d'esprit sont les Français avant un éventuel troisième confinement ?

Dimanche 24 janvier, les Français ont pu profiter d'une certaine liberté avant le couperet du couvre-feu à 18 heures. Mais pour combien de temps encore ? Le troisième confinement semble se rapprocher. Certains Français réclament cette mesure, convaincus qu'elle est nécessaire pour se protéger. "On devrait se reconfiner et sérieusement, comme la première fois", estime une femme. "Il faut frapper un grand coup pour qu'on s'en sorte", martèle un homme.

Certains sont réfractaires



D'autres ne savent plus vraiment à quelle décision se fier. Ils sont sceptiques et ont perdu confiance dans le gouvernement. "Ils prennent des mesures et ils n'attendent pas de voir le réel impact. Sincèrement, moi je pense qu'un confinement ne sert pas à grand-chose", estime une jeune femme. "Un coup on confine, un coup on ne confine pas, on déconfine un peu, on nous met un couvre-feu... On nous promène un petit peu", pense une passante. Lassés par l'accumulation de restrictions, certains sont même devenus réfractaires à un reconfinement.

