Covid-19 : d'autres départements vont-ils devoir se reconfiner ?

S. Ricottier, B. Aparis, B. Six, A. Lépinay, F. Dumont

La ville de Dunkerque (Nord) va-t-elle être reconfinée ? Le nombre de cas de Covid-19, y compris ceux positifs au variant anglais, explose. Même si la mairie temporise, les habitants se sont déjà faits à l'idée d'un confinement local, à l'image de celui expérimenté le week-end dans la ville de Nice (Alpes-Maritimes). Dans le Nord, comme dans le Sud-Est, le taux d'incidence est jusqu'à quatre fois supérieur à la moyenne nationale.



Contenir le virus dans les régions en tension

La Moselle et l'Île-de-France inquiètent aussi les autorités sanitaires, même si leur taux d'incidence est encore loin de celui de Dunkerque. Pour éviter une troisième vague très violente sur tout le territoire, que craignent les épidémiologistes, il faut d'abord contenir le virus dans ces régions en tension. "Ce qu'on espère, c'est que ces projections ne se réalisent pas. On les fait pour les anticiper, mettre des mesures qui vont les casser", précise le professeur Philippe Amouyel, épidémiologiste et professeur en santé publique au CHU de Lille (Nord). En parallèle de ces confinements locaux, certains préconisent un durcissement des règles de distanciation sociale.

