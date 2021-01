Covid-19 : comment réagissent les Français à l'idée d'un troisième confinement ?

Un troisième confinement semble désormais le scénario auquel la France va devoir se plier. Le gouvernement fera part de sa décision mercredi 27 janvier. En attendant, les Français, de leur côté, vont bien devoir encore s’adapter. À Sanary-sur-Mer, dans le Var, les habitants profitent des derniers rayons de soleil et peut-être des derniers moments de liberté pour faire une promenade sur le port. Patrick Hermellin, employé d’un manège, se montre très inquiet. Il craint de ne plus pouvoir travailler de nouveau. En effet, il avait déjà subi le chômage partiel lors des deux premiers confinements.

Des habitants inquiets

Un grand-père, quant à lui, n’a absolument pas envie d’être reconfiné. Une lassitude qui touche aussi Marine Pitalier, une maraîchère : "On travaille, on dort, on mange, on travaille, on dort, on mange et on n’a plus de vie sociale au final." Dans une agence immobilière, le chiffre d’affaires a baissé de 20% en un an. Alors, un troisième confinement serait aussi une très mauvaise nouvelle.