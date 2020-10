Covid-19 : 84% des Français et 82% des habitants de plusieurs pays du monde "inquiets" par la situation sanitaire, selon notre sondage

84% des Français sont "inquiets" pour la situation sanitaire globale de leur pays, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting réalisé pour franceinfo et Le Figaro* publié jeudi 22 octobre 2020. Un sondage qui a également interrogé les habitants de quatre autres pays européens : l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni ainsi que des habitants de Chine, États-Unis et de l'Inde.



Parmi les pays européens interrogés, l’Espagne est la plus "inquiète" face à la crise sanitaire avec 93% des personnes interrogées qui se disent inquiètes. Ils ne sont que 73% à le dire en Allemagne. Pour les trois autres pays, l'Inde est celui ou les citoyens sont le plus "inquiets" (87%). Les États-Unis sont à 78% et la Chine à 74%.

68% des personnes interrogées ont peur pour eux-mêmes et 80% pour leurs proches.

On constate qu’il n’y a pas forcément de corrélation entre l’inquiétude ressentie par les habitants d’un pays et le nombre de personnes touchées ou décédées dans ce pays. Par exemple, les États-Unis, fortement touchés par l’épidémie ne comptent donc que 78% d’inquiets soit, 4 points de moins que la moyenne internationale et 6 points de moins que la France.

L’épidémie de Covid-19 fait peur pour soi-même, mais aussi pour les autres. Les Français sont 59% à avoir peur pour eux-mêmes et 81% à s’inquiéter pour leurs proches.

Une confiance variable en la gestion de la crise par les États

Mais pour être rassuré, il faut aussi avoir confiance envers son gouvernement qui gère la crise sanitaire. C’est là où là bât blesse et particulièrement en France qui est avec l’Espagne, le peuple à avoir le moins confiance en son gouvernement pour gérer cette crise. En effet, 64% des Français ne font pas confiance en leur gouvernement, alors qu’en moyenne 60% des habitants des autres pays font confiance à leurs dirigeants. L’Espagne se situe à 65% de méfiance. Le manque de confiance semble, d’ailleurs, être une tendance européenne.

Concernant les deux grandes démocraties, l’Inde et les États-Unis, les résultats sont variables. 77% des Indiens font confiance à leur gouvernement, mais seulement 46% des Américains. À noter que 96% des Chinois font confiance à leurs dirigeants pour gérer cette crise.

*Cette enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 1 001 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Ils ont été interrogés par internet les 21 et 22 octobre 2020. L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon d’Européens (Anglais, Italiens, Espagnols et Allemands) interrogés par internet du 13 au 16 octobre 2020. Et auprès d’un échantillon de Chinois, d’Indiens et d’Américains interrogés par internet du 30 septembre au 9 octobre 2020.