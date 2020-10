DIRECT. Covid-19 : Un "certain nombre de départements" doivent basculer en alerte maximale, de nouveaux couvre-feux attendus

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: De la Corse à l'Aisne, en passant par la Haute-Loire, certains de vos journaux consacrent leur une, ce matin, à l'accélération de l'épidémie et aux nouvelles restrictions locales.













: Ailleurs en Europe, le reconfinement de six semaines décrété en Irlande est entré en vigueur cette nuit et la République tchèque a annoncé un confinement partiel à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 3 novembre, "à l'exception des sorties pour le travail, les courses et les visites chez le médecin".

: En France, l'heure est plutôt à l'extension du couvre-feu sur le territoire, avec l'annonce cet après-midi de nouveaux territoires en zone d'alerte maximale. Mais quid d'une possible extension des horaires du couvre-feu ? Interrogé sur ce point lors d'une réunion avec les chefs de partis, hier, Jean Castex "n'a pas répondu", rapporte le leader d'EELV, Julien Bayou.

: Comme vous pouvez le constater dans cette infographie de Mathieu Lehot et Brice Le Borgne, la Belgique (en orange) est le deuxième pays d'Europe le plus touché par rapport au nombre d'habitants. Elle voit son total de nouveaux cas plus que doubler toutes les deux semaines.





: "Je pense que nous aurons probablement un autre confinement à la fin de la semaine prochaine si la tendance ne s'inverse pas d'ici-là."





Confrontée à une flambée de cas, la Belgique se prépare à un possible reconfinement. Cette semaine, les autorités ont déjà mis en place un couvre-feu et imposé la fermeture des bars et des restaurants pour une durée d'un mois.

: Voici les principaux titres de ce jeudi 22 octobre :



• Touchée au cœur, la France a rendu un hommage national à l'enseignant assassiné par un terroriste islamiste. "Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République", a affirmé Emmanuel Macron durant la cérémonie, dont voici les principales séquences.



• Sept personnes ont été mises en examen dans le cadre de l'enquête sur l'attentat commis contre Samuel Paty. Parmi elles, cinq majeurs ont été placés en détention provisoire et deux collégiens ont été relâchés et placés sous contrôle judiciaire.



• Le Premier ministre, Jean Castex, doit tenir une conférence de presse sur la situation épidémique à 17 heures. Il y annoncera la liste des nouveaux départements placés en alerte maximale.



• Après sept ans d'absence en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille a signé son retour avec une défaite en Grèce face à l'Olympiakos (1-0). Le but est venu d'un centre de l'ancien phocéen Mathieu Valbuena.