Covid-19 : près de 42 000 nouvelles contaminations en 24 heures, le seuil des 40 000 cas franchi pour la première fois

Un record dont on se serait bien passé. La France a enregistré pour la première fois plus de 40 000 contaminations au Covid-19 en 24 heures et se rapproche du seuil symbolique du million de cas, a annoncé jeudi 22 octobre Santé Publique France (SPF). L'agence gouvernementale a fait état de 41 622 personnes supplémentaires infectées pour un total de 999 043 cas depuis le début de l'épidémie. Le précédent record quotidien était de 32 427 contaminations, samedi dernier.

Le nombre de patients hospitalisés a lui bondi à 14 032 (+ 847), dont 2 319 en réanimation (+ 71). Le taux de positivité des tests a lui aussi nettement augmenté jeudi, passant de 13,7% à 14,3%, selon SPF.

Le nombre de nouveaux décès stable

Par ailleurs, la France a enregistré 162 nouveaux décès en 24 heures, contre 163 la veille, portant le total à 34 210 morts en France depuis le début de l'épidémie, dont 23 198 à l'hôpital.

Face à la dégradation de la situation sanitaire, le gouvernement a annoncé jeudi que 46 millions de personnes en France seraient concernées à partir de vendredi à minuit par un couvre-feu en vigueur dans 54 départements, de 21 heures à 6 heures.