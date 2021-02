Covid-19 : 55% des Français sont favorables à un prochain confinement, un chiffre en baisse selon notre sondage

Une petite majorité de Français (55%) reste favorable à un prochain confinement. C'est ce qui ressort du sondage Odoxa-Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi 11 février. C'est toutefois sept points de moins qu'il y a 15 jours. Le 28 janvier, 62% y étaient favorables. Ce reconfinement aurait la faveur d'une majorité d'ouvriers (56%) et d'employés (59%), alors que seuls 47% des cadres l'approuveraient. Et selon ce sondage, il contenterait 60% des habitants de l'agglomération parisienne et seulement 51% des habitants des zones rurales. Politiquement, ce reconfinement rencontrerait l'approbation de presque toutes les sensibilités. De 53% des proches d'EELV à 58% des Insoumis. Il n'y a que les sympathisants de LR qui se disent opposés, à 54%, à un nouveau confinement.

Malgré tout, si Emmanuel Macron décidait d'un reconfinement avant la fin des vacances scolaires, les trois quarts des Français (76%) estiment que ce serait une décision tout à fait légitime si les conditions sanitaires la justifiaient. Un avis que partage toute la classe politique, des deux tiers des Insoumis (64%) à près de neuf sympathisant LREM sur dix (88%). Mais pour 70% des personnes interrogées, ce confinement resterait un coup dur pour tous les Français qui ont organisé leurs vacances d'hiver.

Des clivages politiques très clairs

Enfin Emmanuel Macron pâtirait-il de ce reconfinement ? Non, pour 53% des personnes interrogées. Mais sur ce point, les clivages politiques resurgissent. 53% des proches de LR, 57% des RN et 57% des Insoumis estiment que le reconfinement sonnerait comme un échec pour le chef de l'Etat. Tandis que quatre sympathisants EELV sur dix (40%) et 43% des socialistes verraient dans ce confinement un échec du président. Seuls 17% des LREM sont de cet avis.

Cette enquête Odoxa-Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisée par internet les 10 et 11 février 2021, sur un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.