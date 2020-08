Coronavirus : pouvoirs publics, entreprises, ménages, qui paye la crise ?

L’Insee a publié les chiffres du coût de la crise du Covid-19 pour le deuxième trimestre 2020, pendant lequel de nombreux secteurs économiques étaient quasiment à l’arrêt. “Sur ces 90 milliards d’euros perdus dans la production de richesses, ce sont les pouvoirs publics qui portent le plus lourd tribut avec 51 milliards”, explique Jean-Paul Chapel, journaliste France Télévisions.

Des pertes de revenus sans précédent

Il y a eu des dépenses nouvelles, avec les aides d’urgence et le chômage partiel, mais aussi beaucoup moins de recettes. Moins d’impôts et de cotisations sont rentrés dans les caisses de l’État. Ensuite, ce sont les entreprises qui ont été le plus touchées, avec des pertes qui atteignent 36 milliards d’euros, mais elles devraient être les premières bénéficiaires du plan de relance. Les ménages, eux, ont perdu des pertes de revenus sans précédent depuis la dernière guerre.

