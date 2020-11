Covid-19 : les stratégies pour éviter une troisième vague

C'est le pilier de la stratégie anti-Covid : tester le plus possible. Fin octobre, la France est montée à 2 millions de tests par semaine, sans éviter une deuxième vague, ni un reconfinement. Comment mieux faire ? D'abord, être plus rapide pour le dépistage et le traçage des cas contacts. Une recherche plus large aussi de la contamination pourrait éviter une reprise épidémique.



Sept jours d'isolement pour les cas de contamination ou de suspicion

Enfin, l'isolement des personnes infectées doit être mieux accompagné. "Il faut ajuster plus d'humain, plus de présence, dans le dispositif actuel", explique le professeur Renaud Piarroux, épidémiologiste. Le Conseil scientifique recommande un isolement de sept jours pour tous les cas de contamination ou de suspicion. Damien Mascret, journaliste et médecin, est présent sur le plateau du 20 Heures de France 2 : "la réalité c'est qu'on est contaminant avant d'avoir des symptômes, on peut être contaminant sans avoir de symptômes. Il faut tenir compte de ça si on veut réussir à contrôler l'épidémie."

Le JT

Les autres sujets du JT