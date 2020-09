Coronavirus : les ajustements annoncés par Jean Castex

Pas de grands changements mais quelques nouvelles consignes sanitaires. Les conclusions du Conseil de défense qui s’est tenu vendredi 11 septembre ont été énoncées par le Premier ministre Jean Castex. Il a notamment été décidé de dépister certaines personnes en priorité, des créneaux leur seront réservées dans des laboratoires. L’isolement des personnes malades va aussi passer de 14 à 7 jours.

Inquiétude en Gironde

La situation sanitaire continue de se dégrader en Gironde. Le rebond de l’épidémie de Covid-19 touche de plus en plus de personnes. Les élus locaux vont pouvoir prendre des décisions fortes pour tenter de freiner la propagation du virus. Le journaliste Francis Mazoyer, en duplex de Bordeaux, explique qu’ils pourront décider par exemple de faire fermer certains bars plus tôt ou bien autoriser certains reconfinements localisés.

Le JT

Les autres sujets du JT