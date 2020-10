Coronavirus: le Pays de Galles décrète deux semaines de confinement

De nouvelles mesures restrictives pour les Gallois. Le gouvernement du Pays-de-Galles a annoncé lundi l'instauration à partir de vendredi d'un confinement de deux semaines pour tenter de freiner la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, introduisant ainsi les restrictions les plus dures au Royaume-Uni.

A partir de 19 heures vendredi (heure de Paris), il sera demandé aux plus de trois millions d'habitants de la province britannique de "rester à la maison", a expliqué le Premier ministre gallois Mark Drakeford lors d'une conférence de presse, ajoutant que la durée de ce "pare-feu" est la plus courte qui puisse être introduite pour être efficace.

Les commerces non-essentiels devront fermer, conduisant à une situation comparable au confinement instauré au Royaume-Uni à partir du 23 mars lors de la première vague, et qui a été levé progressivement avant l'été. La principale différence avec cette période est que les classes de primaire et certaines de secondaire reprendront la deuxième semaine de ce confinement, la première correspondant à des vacances scolaires.

L'Angleterre pas concernée pour le moment

Détaillant les mesures d'une décision "difficile", le dirigeant gallois a annoncé le déblocage de 300 millions de livres sterling (330 millions d'euros). Une telle mesure est "notre meilleure chance de regagner le contrôle sur le virus et éviter un confinement plus long, qui ferait plus de dégâts", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse, soulignant le risque de submersion du système public de santé, le NHS. Le Pays de Galles avait déjà introduit depuis vendredi dernier une interdiction d'entrée pour les personnes en provenance de zones avec une forte prévalence du virus ailleurs dans le pays.

Pressé par l'opposition travailliste et les scientifiques de mettre en place une mesure similaire pour l'Angleterre, le gouvernement de Boris Johnson résiste et défend son approche locale pour éviter un confinement national qu'il n'exclut pas cependant. Dans tout le Royaume-Uni, le virus a fait plus de 43.000 morts, plus que dans tout autre pays d'Europe.