Coronavirus : dans certains pays, c’est l’heure du reconfinement

Certains la pensait affaiblie ou vaincue. Mais l’épidémie de Covid-19 est toujours là en Espagne. Le pays a d’ailleurs dû reconfiner certaines parties de son territoire comme en Catalogne, à l’ouest de Barcelone, où 200 000 habitants sont de nouveau limités dans leurs déplacements. Les entrées et sorties du secteur sont restreintes. Une partie de la Galice a aussi été mise sous cloche : une zone de 70 000 personnes a été verrouillée.

L’Amérique, épicentre de la pandémie

L’épicentre de la pandémie se trouve désormais en Amérique. Les États-Unis enchaînent les records d’infection depuis plusieurs jours : près de 40 000 nouveaux cas en 24 heures et plus de 200 décès. Les hôpitaux sont au bord de la saturation et certains États ont dû fermer les plages et annuler des feux d’artifice organisés pour la fête nationale. L’épidémie s’accélère aussi au Mexique, où plus de 250 000 cas sont recensés, ainsi que plus de 30 000 morts.