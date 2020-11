VIDEO. Covid-19 : comment s'isoler lorsqu'un des membres de la famille est positif ?

Dans la famille Marchese, qui a accepté de se filmer pour France Télévisions, il y a désormais deux salles de repas... et deux ambiances. Les trois enfants et leur mère dînent ensemble dans la cuisine. Le père, Jean-Marie, malade du Covid-19, mange à quelques mètres d'eux, sur une grande table. Il retourne ensuite dans sa chambre, sans jamais croiser sa famille. Constamment fatigué, et ayant du mal à respirer, le père de famille s'isole. "Mes journées, en clair, c'est dormir, la plupart du temps. Et puis ma meilleure amie, c'est ma tablette", confie-t-il.

Une situation inconfortable pour la famille

Depuis le 22 octobre, sa femme Valérie dort sur le canapé au rez-de-chaussée. Une situation inconfortable pour sa famille. "Ce qui est compliqué pour nous, c'est le fait de pas pouvoir l'aider, de pas pouvoir l'approcher", déplore Chloé Marchese, 22 ans, une des filles du couple. Pour le bien de tous, la famille s'active pour nettoyer et désinfecter toute la maison.

