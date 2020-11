Confinement : quelles prochaines annonces du gouvernement ?

"Prudence et espoir sont les leitmotiv des réunions [du gouvernement] ce lundi 23 novembre", explique Valerie Astruc, journaliste à France Télévisions en direct de Matignon. "Prudence d’abord sur les stations de ski : le Premier ministre Jean Castex s’est donné dix jours pour savoir si elles rouvriront dans un protocole sanitaire strict. Prudence sur l’attestation qui devrait rester obligatoire mais avec un léger assouplissement sur la règle du un kilomètre, et enfin, prudence sur le télétravail qui devrait rester recommandé."



Réouverture des commerces?

Seraient également prévue "une probable réouverture ce week end des commerces et des lieux de culture", détaille la journaliste. Et une question au nom de l’équité : faut il réouvrir les cinémas, théâtres et bibliothèques ? Un conseil de défense, mardi 24 novembre et l’allocution présidentielle le soir qui devrait durer vingt à trente minutes ont pour mot d’ordre : la visibilité pour donner de la confiance et le retour de l’acception envers les contraintes qui resteront en vigueur.

