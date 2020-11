DIRECT. Covid-19 : le laboratoire AstraZeneca annonce que son vaccin est efficace à 70%

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Aucune hospitalisation ou cas sévère de COVID-19 n'a été constaté parmi les volontaires ayant été vaccinés, affirme par ailleurs le groupe pharmaceutique britannique, qui élabore ce vaccin candidat en collaboration avec l'université d'Oxford.

: C'est en combinant les données des deux protocoles que l'entreprise arrive à un taux d'efficacité de 70%.

: Dans un communiqué, AstraZeneca explique que son essai de phase 3, mené sur des milliers de volontaires au Royaume-Uni et au Brésil, testait deux protocoles. Le premier protocole, dans lequel étaient administrées une demi-dose puis une dose à au moins un mois d'intervalle, est efficace à 90% selon l'entreprise. L'administration de deux doses à un mois d'intervalle montre, en revanche, une efficacité de 62%.

: AstraZeneca annonce que son vaccin est efficace à 70% en moyenne, et à 90% avec un des deux protocoles testés, selon des résultats préliminaires.

: Pour informer le public de France Info sur les animaux, je vous conseille de vous rapprocher de vétérinaires, ou de consulter les organisations faisant consensus :https://www.plateforme-esa.fr/article/covid-19-et-animaux-mise-a-jour-au-13-11-2020

: Dans les commentaires, un vétérinaire exprime sa surprise face aux propos de son confrère Loïc Dombreval, également député LREM, qui appelle les propriétaires de furets à la prudence. Ce commentateur rappelle que l'ESA, plateforme de surveillance des épidémies chez les animaux qui regroupe de nombreux acteurs étatiques, estime qu'il "n'est à ce jour pas justifié de prendre des mesures à l'encontre des animaux de compagnie".

: Face à ces critiques, Eric Dupond-Moretti a défendu son ordonnance hier sur BFMTV : "On attend que la justice tourne, il faut savoir ce qu'on veut", a-t-il estimé, voyant dans la visioconférence un moyen de terminer ce procès fleuve. Il ajoute que rien n'oblige les magistrats à utiliser cette nouvelle option, et que la partie qui pourrait se dérouler par visioconférence est "une phase où l'accusé n'est plus susceptible de prendre la parole". Il a tout de même droit à un dernier mot en cloture du procès.

: Cette mesure est critiquée aussi bien par les avocats de la défense que ceux des parties civiles, dans deux tribunes publiées par Le Monde. Ils estiment que la comparution physique des accusés, principe jusqu'ici jamais abandonné, est "une garantie fondamentale du procès équitable".



Voici un extrait de la tribune des avocats de la défense : "Contraindre un homme malade, qui risque des années de réclusion criminelle, à prononcer ses derniers mots seul, face à un micro, entre quatre murs, est indigne de notre Etat de droit, et aucun juge ne devrait pouvoir rendre un verdict sans avoir à croiser le regard de celui qui le reçoit."

: Bonjour @Philippe. Vous faites référence au débat autour d'une ordonnance du ministère de la Justice qui permet désormais, pour cause de crise sanitaire, de faire comparaître des accusés par visioconférence. Ce qui devrait permettre la reprise ce matin du procès des attentats de janvier 2015, interrompu depuis trois semaines car un des accusés est malade du Covid-19.

: Je ne comprends pas cette polémique sur la visioconférence dans les procès ! En quoi une participation en visioconférence limite les droits de la défense ? Il faudrait peut-être que la justice s’adapte aux nouvelles technologies. Pour certains cas, cela me paraît même moins compliqué et coûteux de faire un procès en visioconférence que de faire déplacer les prévenus.

: Des expériences, relatées dans deux études citées par cet article scientifique sur le coronavirus et les visons, ont montré que les furets (comme les chats et les hamsters) pouvaient être infectés par le Covid-19 et le transmettre, mais les connaissances scientifiques sur ce phénomène restent minces.

: "Je dis aux propriétaires de furets d'être attentifs et de ne pas être trop proches de leur animal. Il y en a un certain nombre de furets en France, c'est un animal de compagnie. Il faut regarder de plus près pour voir si ce furet ne serait pas éventuellement porteur du coronavirus."





Alors que des cas de Covid-19 ont été détectés dans un élevage de visons en France, un député LREM par ailleurs vétérinaire invite les propriétaires de furets à la prudence, sur franceinfo. Il plaide aussi pour la fermeture définitive des quatre élevages de visons français.

: Bonjour . Je n'ai pas de nouvelle information sur le sort du secteur touristique. Mais, en attendant l'intervention d'Emmanuel Macron demain, sachez que Jean Castex discutera en visioconférence avec les élus et organisations professionnelles de la montagne au sujet des stations de ski, à 11h ce matin.

: Bonjour Louis, des informations pour les résidences de tourisme, subissant de plein fouet également cette période de confinement et la réouverture des stations de ski, là aussi une inconnue aux retombées économiques énormes ?

: Le télétravail est en une de deux quotidiens ce matin. Les partenaires sociaux, qui travaillent à une évolution des règles qui l'encadrent, doivent se retrouver une troisième et dernière fois, tout à l'heure. En attendant, l'incitation au télétravail à plein temps quand il est possible durera jusqu'à janvier au moins, affirment Les Echos.

















: La Corée-du-Sud fermera les bars et boîtes de nuit, et restreindra l'activité des restaurants et les offices religieux, à partir de demain. Elle rapporte ce matin 271 nouveaux cas confirmés de Covid-19, après plus de cinq jours à plus de 300 cas quotidiens, mais la baisse consécutive au week-end est habituelle. Ce sont en tout cas les pires résultats depuis août dans le pays.

: Commençons par rappeler les principales actualités de ce lundi :



Le procès de Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog et le magistrat Gilbert Azibert dans l'affaire des "écoutes" doit s'ouvrir à 13h30. L'ancien président encourt dix ans de prison et un million d'euros d'amende pour corruption et trafic d'influence.



Le syndicat "Avenir lycéen" a-t-il été téléguidé par le ministère de l'Education nationale ? "Libération et Mediapart essayent de faire une affaire à partir de rien", a réagi, pour la première fois, Jean-Michel Blanquer hier soir.



• Emmanuel Macron promet d'apporter de la "clarté" et "un cap" lors de son allocution de mardi. "Rien n'est pire que l'incertitude et l'impression d'une morosité sans fin", a-t-il estimé dans les colonnes du Journal du dimanche.













Le coronavirus a été détecté dans un élevage de visons en Eure-et-Loir. L'abattage de 1 000 bêtes a été ordonné. Mais la situation est "très différente de celle du Danemark", assure le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie.