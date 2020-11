Confinement : les commerçants se préparent à la réouverture

La réouverture des commerces devrait être annoncée pour le dernier week-end de novembre ou le 1er décembre par Emmanuel Macron, qui doit s'adresser à la nation mardi 24 novembre. Une autorisation très attendue, d'autant que le budget de Noël devrait être en moyenne en hausse de 54 euros en France. Pour pouvoir recevoir des clients, les commerçants seront sans doute obligés de respecter une jauge d'un client pour 8 mètres carré. D'ores et déjà, beaucoup s'y préparent pour être prêts le jour J.



"L'important c'est d'ouvrir"

À Dijon (Côte-d'Or), une coiffeuse adapte son local aux futures mesures. "Pas du tout angoissée, plutôt optimiste. Même si au départ il y avait de la colère au niveau de la fermeture", explique Nathalie Bouasgat. Pour un responsable de magasin de jouets, l'attente est grande. "L'important pour nous c'est d'ouvrir le plus vite possible, pour pouvoir récupérer ce qu'on a perdu sur novembre et essayer de terminer tant bien que mal notre bilan. On est déjà à 35% de notre chiffre d'affaires", explique Christophe Bily.