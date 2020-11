Confinement : "Il y eu un afflux de dernière minute" dans les supermarchés, affirme le directeur général d'Auchan Retail France

La liste des produits qui pourront être vendus par la grande distribution pendant le confinement a été publiée dans un décret paru au Journal officiel. Les supermarchés ne peuvent plus vendre de textiles, livres, CD, jouets, meubles et fleurs, par exemple. "Il y eu un afflux de dernière minute, notamment pour chercher le jouet de dernière minute pour Noël", a expliqué mardi 3 novembre sur franceinfo Jean-Denis Deweine, directeur général d'Auchan Retail France.

Les supermarchés ont jusqu'à mercredi matin pour rendre "inaccessible" les produits non essentiels. "Nous nous organisons pour la fermeture de certains rayons voire d'une fraction de rayon. Nous nous organisons pour rendre accessible les produits" non essentiels "par le click and collect. Les produits qui ne sont pas de première nécessité pourront continuer à être commandés sur notre site, par mail ou par téléphone et retirer à un comptoir qui sera spécialement dédié. " Les rayons de produits non essentiels représentent "15% à 20% du chiffre d'affaires total" de beaucoup de supermarchés.

Une jauge de 4 m² par client doit être respectée par les supermarchés. "On a établi un protocole avec l'institut Pasteur de Lille qui vise dix réglementations sanitaires que nous mettons en œuvre dans tous nos points de vente et que nous auditons régulièrement y compris par des organismes extérieurs, indique le directeur général d'Auchan Retail France. La distanciation, nous l'appliquons depuis plusieurs mois avec à l'entrée des magasins des représentants de sécurité qui sont en charge de comptabiliser le nombre de clients entrants et sortants pour savoir combien il y a de personnes à l'intérieur du magasin."