Confinement : des chansons livrées à la maison

À Faches-Thumesnil (Nord), Éric Bleuzé, également connu sous le nom de "Ricky Léonard", entame sa livraison. Livreur d’un genre bien particulier, il ne délivre pas des colis, mais des octaves : il est livreur de chansons à domicile. "Il y a des gens qui livrent des pizzas, moi, je livre des chansons", assure t-il. Cette fois-ci, c’est pour Esmé et Isaac, deux enfants, qu’il vient délivrer le fameux colis vocal. Ce sont les grands-parents des enfants qui ont commandé une petite chanson.

"On est les messagers du bonheur"

"On ne savait pas du tout que cela se faisait et je trouve cela vraiment bien pour eux, c’est une belle surprise", confie la mère des enfants. À l’initiative de la ville, ils étaient six chanteurs au dimanche 29 novembre à sillonner les rues, avec comme mission de chanter 74 titres aux habitants. Dès la cantate livrée, "Ricky Léonard" se met en route pour une autre maison. "On est les messagers du bonheur. Cela fait sept ou huit ans que l’on fait ça et depuis les 35 ans où je fais ce métier, le projet de pouvoir aller livrer des chansons à quelqu’un est l’un des plus beaux projets", estime le chanteur.

