Confinement : des achats à distance grâce à des visites virtuelles

Khaled Amar, employé à Lightshop, veut aider les propriétaires à vendre leur bien, malgré le confinement. Son outil de travail est une caméra à 360 degrés, grâce à laquelle il peut créer des visites virtuelles. "On la place dans chaque point stratégique d'une pièce pour permettre au nouvel acquéreur de visiter virtuellement votre appartement", explique-t-il à son client.

Des découvertes virtuelles pour les voitures

30 minutes de prises de vue suffisent pour ajouter à l'annonce en ligne une visite virtuelle de l'appartement. Les acheteurs peuvent se promener dans chaque pièce et zoomer sur un détail, malgré la distance. Le propriétaire, Philippe Clogenson, a déboursé 278 euros et se dit conquis : "La période est difficile puisque les visites entre particuliers sont interdites. On s'est dit que c'est un des moyens de booster sur des supports digitaux la vente d'un appartement". Par ailleurs, il est également possible de faire découvrir virtuellement une voiture : le constructeur automobile Peugeot a ainsi mis en place des visioconférences pour ses clients.

Le JT

Les autres sujets du JT