Confinement : beaucoup d'options sont sur la table de l'exécutif

L’épidémie de Covid-19 s'accélère-t-elle ? Alors qu’un nouveau conseil de défense sanitaire se tient mercredi 27 janvier, le gouvernement scrute de très près les indicateurs de la pandémie. Tous sont passés au rouge. Lundi, le nombre de cas positifs a augmenté pour le onzième jour de suite et a atteint le total de 20 447. Le nombre de patients en réanimation a franchi la barre des 3 000 et les décès sont en hausse : 445 de plus en 24 heures.

Ne confiner que le week -end ?

L’exécutif envisage tous les scénarios, dont certains plus souples qu’un confinement : rallonger les vacances scolaires, revenir au télétravail intégral, confiner les personnes à risque ou confiner tout le monde le week-end. Le gouvernement attend de connaitre le bilan des effets de la généralisation du couvre-feu à 18 heures avant de prendre sa décision finale.

