Confinement : au Royaume-Uni, la ruée vers les manoirs et châteaux

M. Boisseau, C. Madini, L. Soudre

Prendre la clé des champs, loin des villes, redonner des couleurs à son quotidien : depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les achats de propriétés à la campagne explosent aux Royaume-Uni, met en lumière France 2, jeudi 18 février. Certaines sont très luxueuses et coûtent plus de 8 millions d’euros. Mais, parfois, les prix sont tout de même plus abordables, à l’instar d’une demeure sur une île écossaise qui s’élevait à 330 000 euros. Un chef d’entreprise dans l'événementiel vient tout juste de l’acquérir.

Une résidence secondaire

Cependant, il attend d’abord la fin du confinement dans son domicile londonien avant de pouvoir en profiter avec sa femme et son fils. "J’ai tellement hâte, je ne fais que penser à toutes les balades qu’on pourra faire avec toute la famille. C’est un rêve qui devient réalité", s’exclame-t-il. Une vingtaine d’autres personnes ont tenté d’acheter cette maison. Les heureux acheteurs en feront, pour commencer, une résidence secondaire.

