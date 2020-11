Confinement : à Tarare, les malades soignés à domicile

Cela fera bientôt trois semaines que la France est confinée, et a appris à vivre avec cette deuxième vague d’épidémie. La maladie peut par exemple être gérée à domicile, comme à Tarare (Rhône). "On se protège, on protège tout le monde, donc on s’habille complètement", explique Nathalie. Sous son masque et sa charlotte, cette infirmière libérale effectue des tournées quotidiennes avec des patients Covid.

Jusqu’à 50 patients par jour

Si elle s’équipe ainsi, c’est qu’elle doit faire des tests PCR aux patients. Un geste qui est quasiment devenu un rituel depuis le début de l’épidémie. "Il m’est arrivé d’en faire quinze à vingt par jour", explique-t-elle. Dès les premières heures du jour, elle parcourt la région, et voit jusqu’à 50 patients par jour. Pour une question de sécurité, les patients positifs au coronavirus sont vus en dernier.

Le JT

Les autres sujets du JT