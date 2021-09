Comédie : avec "8 rue de l'humanité", Dany Boon rejoue le confinement

Le temps d'une soirée, la petite commune de Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais) prend des airs de festival de Cannes. Les fans sont au rendez-vous pour acclamer l'enfant du pays, Dany Boon, venu présenté son nouveau film 8 rue de l'humanité. "Franchement c'est émouvant, on ne s'y attendait pas", souffle une fan. Les stars, ce sont aussi trois jeunes du village. Pendant le confinement, ils ont livré des courses aux personnes âgées. "Quand on a appris que c'était Netflix et Dany Boon, on s'est regardés à trois, sur le coup on ne savait pas quoi dire", se souvient Léo Guéant, bénévole.

Fête des voisins

"Ce sont de belles initiatives, ça avait du sens par rapport à ce que raconte le film, de mettre en valeur ces héros du quotidien", explique Danny Boon. La solidarité, c'est l'essence de ce film, qui raconte l'histoire d'un immeuble pendant le confinement. Des situations caricaturées qui ont parlé à tous les spectateurs. "On a vécu la même chose", abonde une spectatrice. Et pour clore la soirée, l'équipe du film a participé à une fête des voisins.