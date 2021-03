Cartes Covid-19 : les chiffres qui montrent que la situation sanitaire se dégrade un peu partout en France

La troisième vague de l'épidémie de Covid-19 est bien là. Alors que de nouvelles mesures de confinement sont entrées en vigueur dans 16 départements samedi dernier, la situation sanitaire se dégrade également sur le reste du territoire, comme le montrent ces cartes publiées par franceinfo, mardi 23 mars.

Le taux d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) est ainsi en augmentation bien au-delà des zones confinés (l'Ile-de-France, les Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes, l'Eure et la Seine-Maritime). Entre le 1er et le 19 mars, le nombre de départements présentant un taux d'incidence supérieur au seuil d'alerte de 250 est passé de 21 à 42, avec une grande partie des départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'est de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans les hôpitaux, le nombre de personnes en réanimation augmente également fortement et n'est plus très loin du pic de 4 849 patients atteint pendant le deuxième confinement, mi-novembre.