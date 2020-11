Annonces d’Emmanuel Macron : les cartes de l’épidémie

Fin octobre, Emmanuel Macron avait fixé un seuil ; passer de 40 000 à 5 000 contaminations par jour. La France est passée brièvement sous ce seuil, lundi 23 novembre : 4452 contaminations en 24 heures. Mais pour avoir une bonne vision de l’épidémie il faut regarder la moyenne sur sept jours. La tendance est à la baisse mais encore au dessus du seuil. Dans les services de réanimation, la situation est toujours très critique. Le taux d’occupation en réanimation dépasse les 60% dans beaucoup de régions.

"Pas vraiment déconfinés"

"On est pas vraiment déconfinés, analyse sur le plateau du 20 Heures, le journaliste et médecin Damien Mascret. Mais nous ne sommes pas dans la même situation épidémique qu’en mars. On a des tests, des masques, on peut se protéger individuellement. Ça concerne un peu tous les territoires, mais au niveau national on arrive à absorber le choc. Tout est rassurant au niveau des territoires, on va vraiment dans le bon sens." À quelques semaines de Noël, alors que beaucoup rêvent d’une bouffée d’air, maintenir une circulation du virus la plus basse possible s’avère plus que jamais essentielle.

