Alpes-Maritimes : Nice se prépare à passer son premier week-end confiné

Vendredi 26 février, Nice (Alpes-Maritimes) s'apprête à passer son premier week-end confiné ; une mesure prise suite à la forte propagation du Covid-19 dans le département. Un nouveau coup dur pour les commerçants. Ainsi, Thierry Antoine, gérant d'un salon de coiffure, a dû entièrement revoir l'organisation de son salon, et ouvrir le lundi, soit le jour habituel de fermeture. "On ouvre lundi, à effectif réduit, en mettant notre personnel en chômage partiel, mais ça devient très compliqué parce que même les gens qui voudraient quitter leur boulot plus tôt, à 16 heures, pour faire des mèches ou des couleurs, sortir avant 18 heures, c'est pratiquement impossible", déplore l'artisan-coiffeur.



Une partie de la promenade des Anglais fermée

Le constat est similaire dans une boutique du Vieux-Nice habituellement ouverte sept jours sur sept. Son patron, Nicolas Barbero, réalise 30 % de son chiffre d'affaires le week-end. Ce confinement impacte les commerçants et pousse les touristes et les locaux à changer leurs plans à la dernière minute : il faudra désormais passer le week-end chez soi. Le maire (LR) de Nice, Christian Estrosi, a par ailleurs annoncé qu'une partie de la promenade des Anglais et toutes les places de la commune seraient fermées dès vendredi 18 heures, et pour toute la durée du confinement.

