Allemagne : les commerces non-essentiels et les écoles devront fermer

Les Allemands n'ont plus que deux jours pour faire leurs achats de Noël. Dès mercredi 16 décembre, les commerces non-essentiels et les écoles seront fermés. Un reconfinement plus strict, comme l'Allemagne n'en a pas connu depuis le printemps dernier. Selon la chancelière Angela Merkel, l'épidémie de Covid-19 n'est plus sous contrôle : "Nous avons beaucoup de morts. [...] Nous savons que le système de santé est déjà très sollicité, c'est pourquoi il est urgent d'agir."



Confinement au moins jusqu'au 10 janvier

Même si l'Allemagne est un des pays en Europe les mieux équipés, près de 80 % des lits en réanimation sont désormais occupés. Certains hôpitaux sont déjà saturés. "Ce confinement plus strict doit rester en vigueur au moins jusqu'au 10 janvier, mais Angela Merkel a d'ores et déjà prévenu : les trois prochains mois d'hiver seront très difficiles", rapporte le journaliste Laurent Desbonnets, correspondant à Berlin, dimanche 13 décembre.