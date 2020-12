Coronavirus : la situation inquiète en Europe, l’Allemagne durcit ses mesures

Angela Merkel a lancé, mercredi 9 décembre, un vibrant appel pour limiter les contacts en cette fin d’année, en pleine pandémie de coronavirus. La chancelière allemande a annoncé par la suite un confinement strict, avec la fermeture des commerces non-essentiels et des écoles à partir de mercredi, jusqu’au 10 janvier. Les rotations s’enchaînent : entre cinq et dix transferts chaque jour depuis une semaine, entre une clinique située à 150 km de Berlin (Allemagne) et d’autres hôpitaux allemands.



L’Italie toujours menacée

Il faut libérer des places en réanimation face à l’afflux de patients Covid chaque jour plus nombreux. "C’est presque de la folie", rapporte le médecin-chef Thomas Schneider. L’Allemagne n’est pas le seul pays concerné en Europe. Stéphanie Perez était en plateau lors du 13 Heures pour commenter la situation. "Il y a toujours beaucoup d’inquiétude en Italie, qui enregistre 19 000 nouveaux cas quotidiens et 64 036 morts. Juste derrière se trouve le Royaume-Uni, avec un peu plus de 20 000 cas par jour."

