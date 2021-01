Aides de l’état : les petites entreprises en grande difficulté

Virginia Begnis, gérante d’un salon de coiffure à Nice (Alpes-Maritimes), fait partie des artisans et commerçants qui ont accepté d’ouvrir ses livres de comptes pour franceinfo. 38% de baisse de son chiffre d’affaires ont été observés entre 2019 et 2020. "À mon avis ça ne va cesser de s’amplifier", explique la gérante, mardi 19 janvier. "Les aides elles sont minimes, c’est un soutien c’est mieux que rien, mais j’estime que la perte qu’on a dû subir pour l’année 2020 est énorme, et affronter ça c’est d’abord moralement", rajoute-t-elle.

La France en queue de peloton

"Je suis prête à me transformer, faut juste qu’on m’aide à trouver le chemin", affirme Virginia Begnis. Une aide d’un montant de 6000 euros lui a été versée. Plus aucun salarié ne travaille au salon. "Pour le moment on est dans l’attente, comme tout le monde." La gérante a fait le choix de dormir dans son salon, afin d’éliminer son loyer et de garder son entreprise. Selon une récente étude, la France est plutôt en queue de peloton des aides, par rapport à l’Allemagne, l’Espagne ou le Royaume-Uni.

