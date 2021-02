À Strasbourg, des brunchs dans les chambres d'hôtel pour relancer l'activité

Le restaurant de l'hôtel est fermé ? Pas grave, il reste la possibilité de réserver une chambre en journée pour s'y faire servir un brunch avec des amis. C'est le dispositif qu'a imaginé un établissement du centre-ville de Strasbourg pour remplir un peu son carnet de commandes, de manière légale, en pleine épidémie de Covid-19.

La formule est assez simple : il est possible de réserver une chambre à l'avance et de venir à six personnes maximum pour manger un brunch en journée, le week-end, dans cet hôtel. "On est privés de vie sociale depuis tellement longtemps, alors quand j'ai vu l'annonce sur Facebook, je me suis dit : "Super, ça permet de se voir en dehors de la maison"", confie une cliente.

Le staff de l'hôtel se félicite lui de cette idée qui permet de remplir les chambres et de faire tourner la cuisine. "Ce sont 30 personnes au maximum donc comme on marche sur réservation, on va dire que toutes les chambres disponibles sont en général réservées", dit Pierre Anton, à l'origine de cette initiative. Si l'hôtel connaît un regain de réservations, cette hausse est tout de même très limitée avec une activité à 10% de la normale selon les propriétaires de l'hôtel.