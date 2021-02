À Limoges, les chefs innovent pour une Saint-Valentin 100% "click and collect"

Pas facile de fêter la Saint-Valentin sous couvre-feu. Heureusement, les restaurateurs se sont adaptés. À Limoges, comme un peu partout en France, les chefs proposent leur menu spécial réveillon des amoureux en "click and collect". Une formule qui rencontre un vif succès. Au restaurant Cheverny, le chef Didier Pallard a déjà enregistré 400 commandes en trois jours. "Pour les dames, nous allons ajouter une rose", sourit-il. Dans ses boîtes, il glisse des fromages et des desserts en forme de coeur.

À quelques rues de là, les cuisines du Bistrot de Léon tournent également à plein régime. "Ça fait du bien et puis pas qu'à moi. Je vous avoue que le reste de l'équipe est enchanté de me rejoindre pour ces quelques jours. Et puis on attend la réouverture avec impatience", souffle Samuel Delhoume, dont le menu de la Saint-Valentin part aussi comme des petits pains. Il y a un autre avantage pour lui et sa femme à faire cette Saint-Valentin à emporter : en 17 ans de mariage et de restauration, ils vont pour la première fois manger ensemble en cette soirée du 14 février.