2020 : retour sur une année qui a changé nos vies

Les images de Paris vidée de ses habitants et des touristes étaient inédites. Le 17 mars 2020, tout bascule : l'économie est à l'arrêt, et depuis, tout a changé. Les avions sont cloués au sol, les transports en commun déserts ; les Français découvrent le télétravail, et se mettent au click and collect pour consommer. Une vie à réinventer.

Les usagers ont déserté les transports



Quasiment tous les vols sont annulés ; un drame pour les compagnies aériennes. La fréquentation s'effondre de 95 %, et un retour à la normale n'est pas prévu avant plusieurs années. Dans les transports en commun, de nouvelles règles se mettent en place, comme le port du masque obligatoire. Malgré tout, certains usagers ont déserté. Vélos et marche à pied sont les grands gagnants de cette crise sanitaire. Les Français ont également pris l'habitude de travailler chez eux, sur un coin de table, parfois au milieu de leurs enfants. Ils doivent s'équiper pour télétravailler. Pour certains, c'est un gain de temps et de tranquillité. Mais pour d'autres, c'est davantage de stress.

Le JT

Les autres sujets du JT