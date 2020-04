Confinement : une famille bretonne organise un trail dans son jardin pour en faire une vidéo parodique

C’est au cours d’une de ses séances de sport autour de la maison que Fabrice, le père, a décidé de tourner une vidéo humoristique.

Il y a la Diagonale des fous sur l’Île de la Réunion ou le Marathon des sables, au Maroc et désormais le trail des Guinio à Malguénac dans le Morbihan. Confinement et humour obligent, cette famille bretonne a organisé une course à pied dans son jardin. Père, fils et fille se sont filmés dans l'effort et ont partagé la vidéo sur les réseaux sociaux.

Dans la famille Guinio, on fait du sport de père en fils et en fille. Et on ne compte pas s’arrêter pendant le confinement, même si bien sûr, il faut s’adapter. "On travaille nos cours le matin et l'après-midi on se met au sport", explique Samantha, 19 ans, passionnée de natation. "Mon père fait du trail dans le bois juste à côté ou alors du vélo, tout ce qu'il peut trouver, poursuit Samantha. Mon frère fait du tennis, du paddle et moi un petit peu de paddle et de badminton avec lui".

Se moquer des rituels des coureurs

C’est au cours d’une de ses séances de sport autour de la maison que Fabrice, le père, a décidé de tourner une vidéo humoristique. Une manière de s’occuper ensemble, de se moquer aussi des petites habitudes, des rituels des coureurs. Dans le petit film de quatre minutes, c’est lui qui a le rôle principal. Lampe frontale sur la tête, sac à dos, gourde et tennis, "comme pour de vrai".

"Chaque petit détail, on s'est dit tiens, on va l'accentuer, on va essayer de lui donner un côté comique, raconte Fabrice. Mais ça s'est fait assez naturellement, on s'est mis tous les trois autour de la table, chacun amenant ses idées. On est assez satisfaits du résultat, c'est sympathique."

A la fin, ce sont toujours les Guinio qui gagnent

Le montage c’est Eddy, son fils de 17 ans qui s’en est chargé. Plus de deux heures de travail pour une amusante production familiale. Si vous avez déjà participé à des courses ou fait de la compétition, ces clins d’œil vous parleront forcément : comme le fait de se rendre compte que l'on a oublié ses papiers d'identité au moment de récupérer son dossard.

"Le voici! Un tonnerre d'applaudissements pour le premier concurrent Fabrice Guiniot !", crit Eddy, son fils, à la fin de la vidéo parodique. Car le gros avantage quand on participe à une course, tout seul autour de chez soi, c’est que l’on est sur de la gagner.