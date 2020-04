DIRECT. Coronavirus: les Etats-Unis franchissent la barre des 500 000 cas recensés

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Commençons notre tour des kiosques avec la une de Libération, qui met à l'honneur les initiatives d'entraide qui fleurissent depuis le début du confinement.





: Nous avons tous des proches pour qui utiliser un clavier ou un smartphone relève du calvaire. Selon le secrétaire d'État chargé du Numérique, Cédric O, "13 millions de Français" ne se sentent "aucune capacité numérique". Pour les aider en cette période de confinement, un site internet et une ligne téléphonique ont été mis en place le 30 mars dernier. Notre journaliste Margot Delpierre vous en dit plus.

: On commence sans plus tarder par un premier point sur l'actualité :



• Plus de 13 000 morts du coronavirus mais un "très haut plateau" qui semble s'amorcer : ce sont les derniers chiffres du dernier bilan français concernant la pandémie, annoncés hier par les autorités.



• Ce week-end pascal quelque peu rallongé ne doit pas vous inciter à ne pas respecter les règles du confinement : comme la semaine dernière, quelque 160 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour contrôler et éviter les départs, selon le ministère de l'Intérieur.



• Le bilan de la pandémie, qui poursuit sa progression fulgurante et a franchi le cap des 100 000 morts dans le monde, s'est particulièrement alourdi aux Etats-Unis. Le pays recense désormais plus de 500 000 cas et a enregistré un triste record de plus de 2 100 nouveaux morts en 24 heures.



• Les ministres de l'Energie des pays du G20 ne sont pas parvenus à se mettre d'accord cette nuit sur une baisse de la production pétrolière.