Confinement : un espoir en Italie

L’Italie est un pays sous confinement depuis une semaine. Mais pour quels résultats ? Les 60 millions d’habitants sont enfermés chez eux, les touristes sont partis et tout est fermé jusqu’à nouvel ordre. Dans les hôpitaux, une très légère amélioration se fait sentir depuis hier. Les nouveaux malades placés en soin intensif sont un peu moins nombreux. L’augmentation est de l’ordre de 10 % par jour, contre 25 % la semaine dernière.



« Respecter rigoureusement ce que le gouvernement décide »

Cela permet aux médecins de mieux s’occuper des cas les plus graves. Cette information génère un peu d’espoir et c’est la preuve que le confinement fonctionne. Presque tous les Italiens appliquent strictement les mesures demandées. « Il faut respecter rigoureusement ce que le gouvernement décide : se laver les mains, mettre un masque, et ne sortez de chez vous pour aucune raison futile », explique un Italien.

