Confinement : les supermarchés face aux foules inquiètes

Pris d’assaut dès 8h30 le mardi 17 mars. Ce matin à Marseille dans les Bouches-du-Rhône, un attroupement s'est formé devant les supermarchés : des dizaines de personnes tentent de venir faire leurs courses. Certains viennent faire des réserves : « Quand on voit les rayons vides, on se dit ‘nous on arrive derrière, on fait des petites courses, puis finalement on n’a plus rien’. Donc malheureusement, on fait comme les autres », justifie une consommatrice.

« Regardez la foule ! »

« Il faudrait qu’à la caisse on dise ‘il y a temps pour chaque personne’ », suggère une autre. Chaque entrée est limitée à un petit nombre de personnes, alors forcément, c’est un peu la bousculade. « Regardez la foule ! », s’exaspère une femme devant l’entrée engorgée du supermarché.

Le JT

Les autres sujets du JT