Confinement : les sorties sportives interdites à Paris entre 10 et 19 heures

La capitale est la première ville à durcir les mesures du confinement après l'appel du gouvernement, lundi soir, à ne pas relâcher les efforts face à l'épidémie de Covid-19.

Les joggeurs vont devoir courir à la fraîche. La mairie de Paris et le préfet de police ont annoncé, mardi 7 avril, l'interdiction des "sorties pour des activités sportives individuelles" à Paris entre 10 et 19 heures à partir de mercredi. "Elles restent donc autorisées de 19 à 10 heures, au moment où l'affluence dans les rues est la plus faible", précisent les autorités locales.

A l'heure actuelle, le confinement, en vigueur depuis le 17 mars en France, autorise notamment des déplacements brefs "liés à l'activité physique individuelle" dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile.

La capitale est la première ville à durcir les mesures du confinement après l'appel du gouvernement, lundi soir, à ne pas relâcher les efforts dans la lutte contre le coronavirus. Christophe Castaner avait demandé aux préfets de prendre, "en lien avec les maires, les mesures qui s'imposent, notamment de limitation de la pratique sportive individuelle, pour assurer un respect strict du confinement".