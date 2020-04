Confinement : les gardiens d’immeuble assurent un lien social avec les plus isolés

Depuis le début du confinement, les gardiens d’immeuble jouent un rôle important et souvent dans l’ombre. Ces hommes et femmes sont les seuls contacts avec les personnes isolées. Un lien indispensable entre les habitants. Reportage à Limoges (Haute-Vienne) et Lille (Nord).