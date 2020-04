Confinement : les enfants du monde entier exposent leur créativité dans leurs dessins

Au cœur du confinement, les enfants du monde entier réveillent leur fibre artistique. Ils révèlent, par leurs dessins, comment ils vivent cette période inédite. Au Japon, Yaya, 12 ans, pose fièrement avec son œuvre. "J’ai dessiné une photo de moi en train de sortir avec mes amis, ce que j’ai le plus envie de faire maintenant", explique-t-elle.

"Je reste à la maison et je dessine"

En Allemagne, c’est Tom, 6 ans, qui expose son dessin. "J’ai peint grand-mère et grand-père parce que je les aime, et parce qu’ils me manquent tellement", avoue le petit garçon. Du côté d’Israël, Mila présente sa création aux tons jaunes, roses et violets. Le dessin de Lydia, 10 ans, aux États-Unis, la représente "vendant de la limonade", sous forme de bande dessinée. Hala, en Syrie, raconte : "Je reste à la maison et je dessine, dessine, dessine."