Confinement : les autorités appellent à la vigilance face à la recrudescence d’arnaques numériques

Au début du confinement, les escroqueries portaient principalement sur les masques, mais il y en a de nouvelles désormais. "Des mails proviennent de faux sites qui copient les pages des laboratoires médicaux côtés en bourse, et qui vous proposent d’investir, de faire la bonne affaire en finançant la recherche pour le vaccin contre le coronavirus", détaille la journaliste Nathalie Pérez sur le plateau du 13 Heures.

Une arnaque ciblant les salariés de la grande distribution

"Ces sites escrocs vous invitent à cliquer sur un lien qui ouvre une page, et qui va recueillir vos données bancaires, et grâce à cela, ils vont pouvoir subtiliser les sommes versées", ajoute-t-elle. Mais une autre arnaque voit aussi le jour. "Elle permet cette fois aux escrocs d’aller piocher directement dans les comptes bancaires et cible les salariés de la grande distribution", explique la journaliste.





