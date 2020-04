Confinement : dans les Ehpad, les visites reprennent

Lundi 20 avril, aux Ulis, dans l’Essonne, une résidente d’Ehpad dit bonjour d’un geste de la main. Sa fille approche à grands pas. Cela fait cinq semaines qu'elles attendaient cette visite. Les retrouvailles se font cependant à distance et sans contact physique. "Le principal, c’est qu’elle soit là", commente Maria, en envoyant un baiser de la main à sa fille. "J’aurais beaucoup aimé pouvoir lui faire des bisous, mais c’est déjà pas mal comme ça", assure cette dernière, très émue.

"J’ai déjà repris un rendez-vous"

À Bésayes, dans la Drôme, les visites s’organisent de part et d’autre des baies vitrées. Les résidents sont à l’intérieur et leur unique visiteur, ganté et masqué, côté jardin. "Bien sûr que ça me manquait, les visites. Croyez-moi que ça fait plaisir de voir du monde", explique Jean Varet, 85 ans. "Ça fait beaucoup de bien et je crois qu’à lui aussi. Du coup, j’ai déjà repris un rendez-vous pour la semaine prochaine", précise sa fille, Sylvie Varet.