Confinement : comment se déroulent les examens pour les étudiants ?

Confinée chez elle devant son ordinateur, une étudiante en première année joue son année. Le sujet vient de tomber. "J'ai 24 heures pour le rendre. On n’a pas tous les mêmes outils, pas la même performance au niveau des ordinateurs et de la connexion", explique-t-elle. Les étudiants ne sont soumis à aucune surveillance pendant leur confinement.

Des partiels décalés ou reportés

Arthur, 18 ans, est aussi étudiant en droit dans une autre université parisienne. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend, il se prépare à tous les scénarios. "L'université veut décaler les partiels à la fin du mois de juin voire les annuler et valider notre deuxième semestre au contrôle continu ou via des devoirs maisons", précise l'étudiant. Comme lui, ils sont plus d'un million à attendre. Chaque faculté a obtenu carte blanche pour modifier la règle du jeu. Elles promettent de veiller à l'équité.

