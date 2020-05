Confinement : Bruno Solo s'est livré à la dictée de France 3

Et si on profitait du confinement pour tester ses aptitudes en orthographe ? Mercredi 6 mai à 13h45, France 3 a organisé et diffusé "Tous prêts pour la dictée". Le texte est lu par Édouard Baer, et plusieurs personnalités se sont prêté au jeu comme le comédien Bruno Solo, qui garde un bon souvenir de ses dictée à l'école. "C'est un très bon souvenir, c'est même un des meilleurs puisque c'est un moment d"évasion structurée", se rappelle le comédien.

Lire des texte à voix haute et les interpréter

"C'est un moment très cadré où il y a un silence qui s'impose parce qu'il faut être attentif", explique-t-il. Amoureux de la langue française, Bruno Solo confie aimer lire de grands textes à voix haute devant ses proches. "C'est l'avantage quand vous êtes comédien, vous pouvez interpréter un petit peu (...) J'aime bien l'idée de lire et de faire participer ma famille", confie-t-il.

