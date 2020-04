Confinement : au 20e jour, la lassitude des Français

Comme une piste d’athlétisme ou un chemin de balade malgré le confinement. Dans le 7e arrondissement de Paris, quartier chic, les promeneurs sont plus nombreux en ce week-end ensoleillé. Impossible selon les familles avec enfants de rester chez soi en permanence, surtout après 20 jours de restriction. "On sort une fois avec notre fille pour se promener et puis après, on alterne chacun notre tour pour faire un jogging", raconte un riverain.

"Il n’y a plus rien" au niveau des contrôles

Mais dans le quartier populaire de la porte de Clignancourt à Paris, certains restent dehors toute la journée, autour de l’arrêt de tramway notamment. Vendeurs de cigarettes ou rassemblement entre amis. Selon une mère de famille, qui rentre de ses courses, il y a une véritable relâchement : "Un moment donné, c’était respecté, il y a avait la police, mais là il n’y a plus rien".